Dal Cile: Pirlo chiama Arturo Vidal alla Juventus (Di venerdì 21 agosto 2020) La rivoluzione in atto in casa Barcellona ha messo in lista trasferimenti alcuni dei suoi giocatori. Come riporta il portale Cileno La Cuarta, Arturo Vidal ha prima incontrato telematicamente il nuovo allenatore blaugrana Ronald Koeman, e, in seguito, un altro nuovo allenatore, ovvero quella della Juventus Andrea Pirlo. Sempre dal portale Cileno si legge che i due hanno avuto un colloquio lungo e non è da escludere un’eventuale chiacchierata su un possibile ritorno di Vidal alla Juventus. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

tuttosport : Dal Cile: '#Pirlo e #Buffon hanno chiamato #Vidal. Lo rivogliono alla #Juve' - genovesergio76 : RT @tuttosport: Dal Cile: '#Pirlo e #Buffon hanno chiamato #Vidal. Lo rivogliono alla #Juve' - gesalquadrato : RT @tuttosport: Dal Cile: '#Pirlo e #Buffon hanno chiamato #Vidal. Lo rivogliono alla #Juve' - infoitsport : Bomba dal Cile: Pirlo e Buffon contattano Vidal per un clamoroso ritorno alla Juventus - infoitsport : Clamoroso dal Cile: Pirlo e Buffon chiamano Vidal, lo rivogliono alla Juve -