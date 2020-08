Dal Cile, clamorosa idea della Juventus: riportare Vidal a Torino (Di venerdì 21 agosto 2020) Una chiamata per riportare "Il guerriero" alla base juventina, il club che ha svoltato la carriera del centrocampista. La Juventus, secondo la testata Cilena DaleAlbo, si sarebbe mossa direttamente tramite gli ex compagni Pirlo e Buffon per provare a riportare Arturo Vidal alla Juventus.LA BOMBA DAL Cilecaption id="attachment 960963" align="alignnone" width="1024" Vidal (Getty Images)/captionArturo Vidal sarebbe stato contattato dal nuovo tecnico bianconero ed ex compagno di reparto Andrea Pirlo, insieme all'altra bandiera del club Gigi Buffon. L'idea di riportare il Cileno a Torino sarebbe viva, in particolar modo dopo l'arrivo di Koeman sulla panchina del ... Leggi su itasportpress

