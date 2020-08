Dal 21 agosto i Samsung Galaxy Note 20 in Italia: link acquisto su Amazon (Di venerdì 21 agosto 2020) Oggi 21 agosto è il giorno della disponibilità in Italia dei Samsung Galaxy Note 20, a distanza di poche settimane dal lancio. Il dispositivo è disponibile nei modelli base 4G e 5G, e nella variante Ultra 5G, a propria volta nei tagli di memoria da 256 e 512GB. Potete trovare tutte le versioni nella pagina dello store ufficiale del colosso di Seul, consultabile a questa pagina (ovviamente anche in ogni colorazione possibile). I prezzi di listino sono quelli già annunciati dal produttore asiatico, vale a dire 979 e 1079 euro rispettivamente per i Samsung Galaxy Note 20 4G e 5G, e 1329 e 1429 euro per i Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G da 256 e 512GB (quest'ultimo in ... Leggi su optimagazine

MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 10 al 16 agosto. “Continua l'aumento dei casi… - WarnerBrosIta : Impazienti di vedere #TENET al cinema? Stasera su 100x100CINEMA su @Skyitalia Cinema 1 e Sky Cinema 2 alle 21:00 no… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così alti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescit… - emilzapa : RT @forumalcentro: Venerdì 21 agosto, a 30 giorni dal #Referendum, usiamo tutti insieme hashtag #IOvotoNO. Scegliamo insieme l'orario del… - unmagroio : RT @NatangeloM: 'Somewhere in Italy - un vignettista in cammino in Italia' Episodio 11: 'La regola' Dal 16 agosto racconto a fumetti il mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal agosto Traffico agosto 2020: i giorni da bollino rosso da evitare La Gazzetta dello Sport Criticità di farmaci salvavita per l’epilessia: sciopero della fame dell’AICE

Prosegue lo sciopero della fame avviato dalla Presidenza dell’AICE (Associazione Italiana Contro l’Epilessia), per denunciare la carenza di farmaci salvavita per l’epilessia, problema pesantemente agg ...

Cave canem (rottwelier)

Chi ha figli, oltre che metterli in guardia, non può far altro che pregare che il pitbull del vicino che ha già dato segni di squilibrio non faccia altri danni, non si può far altro che uscire dal bar ...

Prosegue lo sciopero della fame avviato dalla Presidenza dell’AICE (Associazione Italiana Contro l’Epilessia), per denunciare la carenza di farmaci salvavita per l’epilessia, problema pesantemente agg ...Chi ha figli, oltre che metterli in guardia, non può far altro che pregare che il pitbull del vicino che ha già dato segni di squilibrio non faccia altri danni, non si può far altro che uscire dal bar ...