Daikon | l’ortaggio anti colesterolo e alleato dell’intestino

Ortaggio tipico dei mesi invernali, il Daikon è noto anche come ravanello cinese. Quando lo si nomina è necessario ricordare che, rispetto alla verdura appena ricordata ha un sapore molto più delicato. Versatile in cucina, ha un profilo nutrizionale sorprendente. Descriverlo significa chiamare in causa la presenza di vitamina C – in un etto di prodotto ne troviamo circa 220 mg – ma anche il contenuto di vitamine del gruppo B, fondamentali per il buon funzionamento del metabolismo. Il Daikon contiene anche vitamina K, il cui apporto aiuta la coagulazione del sangue. Come non citare poi la presenza di potassio, minerale che ricopre un ruolo cruciale quando si parla di regolarità pressoria e, di riflesso, della salute del cuore? Come evidenziato dagli esperti del gruppo Humanitas, mangiare Daikon ...

