Da sabato tamponi alla fiera di Bergamo Già eseguiti oltre 3 mila controlli: positivi l’1,1% (Di venerdì 21 agosto 2020) Dal 22 agosto tamponi presso la fiera di Bergamo . Emergono i primi dati della campagna di screening in applicazione del decreto del 12 agosto che prevede l’obbligo del tampone rinofaringeo per chi rientra da Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Ad oggi sono stati eseguiti complessivamente oltre 3100 tamponi con un tasso di positività di circa l’ 1,1% (28 positivi). Leggi su ecodibergamo

Dome689 : RT @webecodibergamo: Da sabato tamponi alla fiera di Bergamo Già eseguiti oltre 3 mila controlli: positivi l’1,1% - webecodibergamo : Da sabato tamponi alla fiera di Bergamo Già eseguiti oltre 3 mila controlli: positivi l’1,1% - WelfareNetwork : LNews-CORONAVIRUS, ASSESSORE AL WELFARE: DA SABATO TAMPONI IN FIERA A BERGAMO PER PASSEGGERI IN ARRIVO A ORIO AL SE… - milanomagazine : Coronavirus, Gallera:«Da sabato tamponi in Fiera a Bergamo per passeggeri in arrivo a Orio al Serio» -… - RedazioneLaNews : #Milano Tamponi anche da Orio al Serio da sabato 22 agosto: drive trough con l'auto -