Cuties : Il nuovo film Netflix celebra ragazzine di 11 anni che twerkano. La produzione francese sotto accusa (Di venerdì 21 agosto 2020) Un nuovo film Netflix che uscirà il mese prossimo celebra il twerking a 11 anni. “Amy, 11 anni, rimane affascinata da un gruppo di ballo twerking. Sperando di unirsi a loro, inizia a esplorare la sua femminilità, sfidando le tradizioni della sua famiglia “, si legge nella descrizione originale di Netflix per il film, che si chiama Cuties . Il trailer del film mostra bambini “diversi” in un quartiere difficile che imparano a ballare in modo provocatorio in preparazione di un torneo. “Ti amano. Vedi quanti Mi piace abbiamo? ” dice uno dei personaggi mentre viene visualizzato un video delle ragazze che twerkano sui social ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Un nuovo film Netflix che uscirà il mese prossimo celebra il twerking a 11 anni. #11enni #cuties #Netflix… - T_H_I_C_C_Boi : #Netflix #CutiesNetflix #cuties #netflixmovies netflix promuove pedofilia con il suo nuovo film, ???? -