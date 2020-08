Crimi si inginocchia e chiede scusa al Pd: «Su Bibbiano abbiamo esagerato». Di Maio umiliato (video) (Di venerdì 21 agosto 2020) “Mi fa schifo il silenzio del Pd su Bibbiano”. Lo strillava Luigi Di Maio prima dell’abbraccio col Pd di un anno fa. A rinfacciarlo al movimento furono in molti. Ma mai ci si aspettava che il reggente del partito con naturalezza disarmante sconfessasse quanto detto dal suo ex capo politico. la vergogna nei cinquestelle non conosce limiti. Vito Crimi rispondendo a una domanda sul Corriere della Sera ha risposto così: che forse il suo partito “ha esagerato con le critiche al Partito Democratico” per il caso degli affidi illeciti dei minori a Bibbiano: ricordiamo che ci sono ancora indagini in corso sul “bubbone” scoppiato nell’estate del 2019. Rinnegare la propria parola è diventato lo sport preferito dei grillini. ... Leggi su secoloditalia

