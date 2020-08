Covid Sardegna, Solinas: “Non siamo un’isola di untori. Lockdown? Non lo accetteremo” (Di venerdì 21 agosto 2020) "La Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona, tutti i casi registrati sono di importazione o di ritorno di persone che provengono da zone in cui vi sono focolai attivi ben noti e riconosciuti". A dirlo è Christian Solinas, governatore della Sardegna, respinge al mittente l’immagine della regione come “isola di untori”. Poi sull’ipotesi di un Lockdown della regione aggiunge: "Credo sia una boutade priva di fondamento, se ci fosse verità anche minima in un'affermazione di questo tipo, saremmo all'assurdo".CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL'ITALIA E DAL MONDO Leggi su tg24.sky

borghi_claudio : Stesso identico numero di positivi per il resort sull'isola di Santo Stefano e qui ?? Secondo voi di cosa parlano tu… - Corriere : Secondo indiscrezioni ministeriali la regione rischia di essere isolata - rtl1025 : ?? E' ricoverata all'Ospedale #Spallanzani di #Roma con polmonite da #Covid_19 una ventenne della zona Nord della Ca… - SILVESTRO_74 : RT @SkyTG24: Covid Sardegna, Solinas: “Non siamo un’isola di untori. Lockdown? Non lo accetteremo” - sandroz_it : RT @ErmannoKilgore: La Sanitá deve essere nazionalizzata, vi ci vuole un disegnino? Le regioni creano solo problemi... -