Covid, Ricciardi “Prima ondata non finita, escludo nuovo lockdown duro” (Di venerdì 21 agosto 2020) RIMINI (ITALPRESS) – “In questo momento vedo che si parla di seconda ondata, ma non abbiamo neanche finito la prima”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute nella gestione dell'emergenza coronavirus, nel corso di un incontro al Meeting di Rimini. “La prima ondata – ha spiegato – l'abbiamo appiattita, abbiamo ridotto questa curva epidemica e sapevamo che nel momento in cui avessimo allentato troppo presto o male i freni inibitori, per esempio aprendo alcune cose che non erano compatibili con l'epidemia, avremmo commesso un errore. Nel momento in cui il virus viaggia attraverso le persone, fino a quando non lo debelleremo o con un vaccino o con la terapia specifica, bisogna stare a distanza di sicurezza. Nel momento in cui non si può stare a questa distanza, ... Leggi su iltempo

