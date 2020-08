Covid, primi tamponi all’aeroporto di Capodichino per i passeggeri in arrivo dalla Grecia: risultati tra 24 ore (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono partiti oggi all’aeroporto di Napoli-Capodichino i controlli, con i tamponi, ai passeggeri provenienti dall’estero, ed in particolar modo da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Tra i primi a sottoporsi ai controlli sono stati alcune passeggeri, per la maggior parte giovani e napoletani, provenienti da Mykonos. Poi quelli provenienti da Barcellona ed infine i passeggeri di un volo partito da Malta. All’aeroporto di Capodichino sono state attrezzate due postazioni: la prima a ridosso del varco ‘Arrivi’ e un’ altra al terminal B. L’attività hanno visto impegnato il personale medico dell’Usmaf, il personale sanitario di tutte le Asl della Campania con il supporto dei volontari della Protezione civile ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : Focolaio #Covid in club a Porto Cervo, 20enne romana ricoverata #ANSA - IsraelinItaly : L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’Hadassah Hospital di #Gerusalemme: tutti… - MSF_ITALIA : Un team #MSF affiancherà le autorità sanitarie locali a #Lampedusa per gli screening medici agli sbarchi nel rispet… - fausto_cag : RT @AeroportidiRoma: Fiumicino e Ciampino sono i primi aeroporti dell'Unione Europea ricevere l’Airport Health Accreditation per lotta alla… - AeroportidiRoma : Fiumicino e Ciampino sono i primi aeroporti dell'Unione Europea ricevere l’Airport Health Accreditation per lotta a… -

Covid-19, derivato colesterolo lo blocca: la scoperta italiana

Milano, 20 ago. (Adnkronos Salute) - Un derivato del colesterolo per bloccare il coronavirus Sars-Cov-2. E' la via che stanno esplorando scienziati italiani che hanno scoperto come la molecola 27-idro ...

L’Aeroporto di Bologna è il primo in Italia a ricevere l’ACI Airport Health Accreditation

... aeroporto in Italia e tra i primi al mondo – l’Airport Health Accreditation (leggi anche qui). Il programma valuta le misure e le procedure sanitarie introdotte dagli aeroporti a seguito della ...

