Covid, morto infermiere intubato da 3 mesi: 'Ha curato i pazienti fino a quando si è ammalato' (Di venerdì 21 agosto 2020) è morto l' intubato da 3 mesi: lavorava nel reparto di dell' Valduce di . Dopo tre mesi di ventilazione artificiale, purtroppo, è morto ieri all'ospedale San Gerardo di Monza Javier Chunga , ... Leggi su leggo

Marcell86282714 : @ironorehopper @AlRobecchi Le complicanze causate dal Covid su patologie già esistenti non possono essere attribuit… - PieroCastellano : RT @MMmarco0: Quando qualcuno vi dice che siete allarmisti, catastrofisti e che il covid è solo un lontano ricordo 'clinicamente morto' ris… - MINNlESOO : RT @IoSonoSpiderMan: A Bergamo è morto un ragazzo di 34 anni dopo un ricovero di 5 mesi. Ha preso il Covid e nonostante le lunghe cure non… - Stefaniabenede : Milano, lo sfogo di Chiara: 'Papà è morto di Covid, chi nega non ha rispetto' - daniele_geek : RT @MMmarco0: Quando qualcuno vi dice che siete allarmisti, catastrofisti e che il covid è solo un lontano ricordo 'clinicamente morto' ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid morto

È il primo infermiere comasco morto a causa del Covid dall’inizio della pandemia. Di origini peruviane, 59 anni, da oltre vent’anni Chunga era in forze all’ospedale di via Dante Alighieri, nella ...ROMA - E' tornato a casa ad Albino, in provincia di Bergamo, Marco Carrara, dopo un'odissea durata mesi. Il 43enne - a cui ha anche scritto il premier Giuseppe Conte - è infatti stato ricoverato per C ...