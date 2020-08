Covid, in un bar di Gallipoli titolare, dipendenti e clienti senza mascherina: chiuso per 5 giorni (Di venerdì 21 agosto 2020) Il provvedimento dopo il sopralluogo della polizia: decine i giovani che, tra l'altro, non rispettavano il distanziamento. Multa da 400 euro Leggi su repubblica

cronaca_news : Covid, in un bar di Gallipoli titolare, dipendenti e clienti senza mascherina: chiuso per 5 giorni… - CorriereCitta : Vende alcool a minorenni e non rispetta le norme anti Covid: chiuso bar - 100cellae : Bar non rispetta le normative anti-Covid, multe e chiusura per 5 giorni - - bar_rubino : RT @bravimabasta: +++ COVID, 6 POSITIVI AL #BILLIONAIRE. 7,2 AGGIUNGENDO L’IVA +++ #21agosto - bar_rubino : RT @Happy4Trigger: Ho appena scoperto che qui in NL (governo di destra, patria del liberalismo), le aziende che hanno contributi #Covid dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bar "Chi era in questo bar lo comunichi", scatta l'allerta covid nel Casertano InterNapoli.it Da Barcellona: “Impossibile immaginare il Montmeló senza F1”

Maria Teixidor è la nuova ‘presidenta’ del Circuit de Barcelona-Catalunya e per lei questa settimana ci sarà subito un bel battesimo: il Gran Premio di F1 da correre mentre nel resto della Spagna ...

Covid, in un bar di Gallipoli titolare, dipendenti e clienti senza mascherina: chiuso per 5 giorni

Il titolare di un bar del centro di Gallipoli ha consentito l'ingresso nel locale ad un numero illimitato di giovani, alcuni senza mascherina, creando assembramento e non ha assicurato la distanza ...

Maria Teixidor è la nuova ‘presidenta’ del Circuit de Barcelona-Catalunya e per lei questa settimana ci sarà subito un bel battesimo: il Gran Premio di F1 da correre mentre nel resto della Spagna ...Il titolare di un bar del centro di Gallipoli ha consentito l'ingresso nel locale ad un numero illimitato di giovani, alcuni senza mascherina, creando assembramento e non ha assicurato la distanza ...