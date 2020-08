Covid, il bollettino di oggi: 947 nuovi casi e +664 positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Covid bollettino di oggi 21 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 947 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, un incremento di oltre 150 casi in più rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono 257.065 gli italiani che hanno contratto il virus. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 96; il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.427. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 16.678, con un incremento di 664 in 24 ore. I guariti ad oggi in Italia sono 204.960, 274 più di ieri. 69 le persone ricoverate in terapia intensiva, una più di ieri. Sono stati fatti 71.996 tamponi nelle ... Leggi su urbanpost

