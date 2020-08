Covid, elezioni, Russia e Bannon: i titoli dei quotidiani in edicola oggi (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ sempre il Covid a dettare legge nel dibattito politico italiano. Registrata ieri una nuova impennata dei contagi e anche la tensione politica sale: colpa di Ricciardi, consulente del ministero, che ha prospettato – e poi ritrattato – un rinvio delle elezioni regionali. Ma sui giornali trovano spazio anche le vicende estere, con il misterioso avvelenamento di Navalnyi, il principale oppositore in Russia del presidente Putin e con l’arresto per frode di Steve Bannon, il guru del pensiero sovranista. Infine, lo sport: è lo Spezia la terza squadra neopromossa in Serie A. Ma a far festa, stasera, potrebbe essere l’Inter, chiamata alla finale di Europa League con il Siviglia. Si sogna la coppa. Ma si sogna anche Messi. Eccole, allora, le prime pagine dei ... Leggi su anteprima24

