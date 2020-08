Covid, effetto fine estate: dopo la movida giovani in fila per il tampone in ospedale (Di venerdì 21 agosto 2020) L’età media dei nuovi casi risultati positivi al Coronavirus nell’ultima settimana si aggira intorno ai 30 anni: a confermarlo sono gli scienziati del Ministero della Salute. E la constatazione non ha lasciato indifferenti i numerosi giovani che durante i mesi scorsi avevano passato le loro serate a far baldoria in discoteca. La parola d’ordine, dunque, … L'articolo Leggi su dailynews24

lohaidetto : @giannimacheda Poveretta bisogna capirla, pensava che l'effetto Covid potesse portare ad un forte calo dell'oro e d… - magibilo : Io non so, ma a me sembra che per effetto del #covid, sia aumentata la depressione, l’indifferenza e l’isolamento d… - _whenom_ : RT @Codacons: Le vacanze stanno avendo un effetto nefasto sulla curva epidemiologica del nostro Paese: per questo, il test sui contagi va e… - CarloRienzi : RT @Codacons: Le vacanze stanno avendo un effetto nefasto sulla curva epidemiologica del nostro Paese: per questo, il test sui contagi va e… - Codacons : Le vacanze stanno avendo un effetto nefasto sulla curva epidemiologica del nostro Paese: per questo, il test sui co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid effetto Effetto Covid, rinviate oltre 30mila aste immobiliari per 3,7 miliardi Il Sole 24 ORE America2020: ascolti tv bassi e una speranza, Kamala

AGI - Il terzo giorno la convention democratica trovò un po' di ritmo. È stata la serata delle regine. E del re. Non c'è il regno, ma questo è un dettaglio, puntano a (ri)conquistarlo in fretta. Ai de ...

Ascoli, l'estate Covid che non ti aspetti: è boom di turisti ad agosto

ASCOLI - E’ l’estate che non ti aspetti (o forse sì). In uno scenario turistico comunque devastato a livello generale dall’effetto pandemia, ecco sotto le cento torri un sorprendente boom turistico ag ...

AGI - Il terzo giorno la convention democratica trovò un po' di ritmo. È stata la serata delle regine. E del re. Non c'è il regno, ma questo è un dettaglio, puntano a (ri)conquistarlo in fretta. Ai de ...ASCOLI - E’ l’estate che non ti aspetti (o forse sì). In uno scenario turistico comunque devastato a livello generale dall’effetto pandemia, ecco sotto le cento torri un sorprendente boom turistico ag ...