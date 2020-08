Covid, è allarme in casa Napoli: “Il rischio di qualche positività potrebbe esserci” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In questi mesi di pandemia nessun giocatore del Napoli ha riscontrato il coronavirus, ma ieri il neo attaccante azzurro Andrea Petagna dopo aver fatto il tampone è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore ex Spal è stato sottoposto agli “esami medici prescritti a causa della positività del fratello”. L’attaccante, che risulta essere asintomatico, “ha iniziato il periodo di quarantena a casa, – riferisce il club azzurro – al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra”. Dopo la notizia, è stato lo stesso Petagna a tranquillizzare i tifosi sulle sue condizioni con un post sui social. “Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Allarme a Santa Severa, positivo al Covid aspettava l'esito al lido. Il sindaco: "Lo denuncio" Repubblica Roma Rimborsi per il Covid-19 agli abbonati di Actv: sconti da 57,50 a 132,50

Lo storno vale 5 milioni. Adico aveva sollecitato anche ieri il via ai rimborsi: si comincia da 17 mila studenti e dal 20 settembre tocca agli altri 63 mila utenti VENEZIA. Avvio dei ristori degli ab ...

Allarme Covid: 37 nuovi casi in Sicilia (7 a Messina)

Dei 37 casi, sette sono nel Catanese, sette nel Messinese, dieci nel Palermitano, nove nel Ragusano e 4 nel Siracusano. Il totale degli attualmente positivi è di 16.014, di questi 883 sono ricoverati ...

