Covid, Bassetti dà ragione ad Ascierto: "Tocilizumab riduce mortalità" Napoli – Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, dà ragione all'oncologo del Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, per quanto riguarda l'utilizzo del farmaco Tocilizumab su pazienti affetti da coronavirus. "E' stata pubblicata – spiega sui social Bassetti – l'esperienza dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova e del gruppo GeCovid sull'uso precoce del tocilizumab e del cortisone nel trattamento del Covid-19. Questi farmaci sono stati in grado di ridurre la mortalità e migliorare la prognosi". "Sono veramente orgoglioso – continua il direttore della clinica ligure – di questo gruppo di ...

GENOVA - Il trattamento aggiuntivo precoce con tocilizumab e cortisone può migliorare la condizione dei pazienti non intubati con polmonite Covid-19. E' questo l'esito di uno studio portato avanti dal ...La virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida, sposa la tesi di molti altri esperti, come il professor Matteo Bassetti, secondo i qu ...