Covid, all'Università di Bari lezioni in presenza anche nei cinema. Al Politecnico opzione online (Di venerdì 21 agosto 2020) Gli atenei si stanno organizzando per la ripresa degli esami e delle sessioni di laurea. Per le lezioni si punta a limitare gli spostamenti degli studenti utilizzando per più ore la stessa aula (con capienza dimezzata)

