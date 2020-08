Covid-19: nuovo studio su mortalità in ospedale (Di venerdì 21 agosto 2020) Covid-19: età avanzata, decadimento della funzione renale ed elevato livello di infiammazione nel sangue principali fattori di mortalità in ospedale Per un paziente ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, i principali indicatori di un maggiore rischio di mortalità sono stati l’età avanzata, il decadimento della funzione renale e l’elevato livello di infiammazione nel sangue. Sono i risultati di un ampio studio guidato dal Dipartimento di… L'articolo Covid-19: nuovo studio su mortalità in ospedale Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

