Covid-19, due nuovi casi in provincia: altri quattro hanno sconfitto il virus (Di venerdì 21 agosto 2020) Due nuovi positivi al Covid-19 a Forlì. Si tratta di un cittadino di rientro dall'Albania ed di una persona sottoposta al tampone su indicazione del medico di medicina generale. Questo quando emerge ... Leggi su cesenatoday

