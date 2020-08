Covid-19, con i giovani le nuove frontiere della ricerca (Di venerdì 21 agosto 2020) di Francesco Bellofatto Una startup impegnata nella ricerca di antibiotici in grado di rispondere efficacemente all’azione dei nuovi agenti patogeni, quali il Covid-19: la sta mettendo a punto, con l’aiuto del Giffoni Innovation Hub, creative agency ispirata e promossa da Giffoni Opportunity, Domenico Benvenuto, 24 anni, neolaureato in Medicina di Montercorvino Rovella, che da mesi sta lavorando sui processi che permettono alle malattie infettive di passare dagli animali all’uomo. “Dopo la laurea al Campus Bio-medico di Roma – racconta Benvenuto, ospite della sesta edizione di Next Generation – ho lavorato nell’ambito della ricerca sulla sorveglianza molecolare e sulla medicina molecolare. Abbiamo studiato molti virus, ma in particolare abbiamo lavorato sul ... Leggi su ildenaro

matteosalvinimi : Mentre cinque milioni di partite Iva, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi dovranno pagare puntualmente le… - LegaSalvini : ++ #SALVINI: 'DENUNCIO IL GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA CON L'AGGRAVANTE DEL COVID' ++ - GiovanniToti : Confusione su norme anti-Covid, ritardo su consegna banchi monoposto, ipotesi folli come bimbi con mascherina per 8… - AttilioDeCol : RT @Dio: Russia: avviato il test sul vaccino per il Covid. Già testato con successo, invece, il vaccino per l'opposizione. - irejdoc1897 : RT @Dio: Russia: avviato il test sul vaccino per il Covid. Già testato con successo, invece, il vaccino per l'opposizione. -