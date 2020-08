Covid-19, Barone (Asi): “Le aziende non potrebbero sostenere un altro lockdown” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il lockdown è stato un periodo molto difficile per tutti“. Lo dichiara in una nota stampa, Luigi Barone, direttore dell’Asi di Benevento. “Nella zona di Benevento hanno retto molto bene le aziende della filiera agro-alimentare, della farmaceutica e del tessile riconvertito a prodotti per il Coronavirus. Per il resto lo stop ha colpito tutti i settori indistintamente. Molte aziende, soprattutto medio-grandi, si sono organizzate con il lavoro agile ma è evidente che per quanto riguarda le produzioni non c’è smart working che tenga; se dovesse arrivare una nuova ondata, e qui facciamo gli scongiuri, la ‘botta’ sarebbe terribile. Non credo – conclude – che il tessuto produttivo potrebbe reggere a un nuovo ... Leggi su anteprima24

