Coutinho: “Pensieri sul futuro? No, voglio vincere la Champions League e basta” (Di venerdì 21 agosto 2020) Una stagione strana per Philippe Coutinho che si è trovato in finale di Champions League col Bayern Monaco dopo aver eliminato anche il "suo" Barcellona, tra l'altro con due reti messe a segno. Il brasiliano, di proprietà dei blaugrana, vivrà l'ultimo atto della Coppa per poi tornare in Spagna anche se il suo futuro potrebbe ancora essere lontano dalla Catalogna.Coutinho: "futuro? Non ci penso. voglio solo la Champions"caption id="attachment 1007111" align="alignnone" width="669" Coutinho (Getty Images)/captionParlando a Esporte Interativo, Coutinho ha commentato: "Sono concentrato sulla Champions League. Questa è un'opportunità unica per noi. Sono ... Leggi su itasportpress

