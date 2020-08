Cosenza, incinta va al pronto soccorso: dimessa muore dopo due giorni (Di venerdì 21 agosto 2020) La donna, 34 anni, era al sesto mese di gravidanza. Lunedì scorso era stata all'ospedale Annunziata per forti dolori, ma era stata rimandata a casa. Mercoledì il ricovero e ieri il decesso. Disposta l'autopsia Leggi su repubblica

cronaca_news : Cosenza, incinta va al pronto soccorso: dimessa muore dopo due giorni - zazoomblog : Cosenza donna incinta muore in ospedale - #Cosenza #donna #incinta #muore - fanpage : Un caso assurdo - CorriereQ : Donna incinta morta in ospedale Cosenza, disposta autopsia - AnsaCalabria : Donna incinta morta in ospedale Cosenza, disposta autopsia. Deceduto anche bimbo che portava in grembo, era al sest… -