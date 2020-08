Cosenza: incinta di 6 mesi lamenta dolori, dimessa dall’ospedale muore (Di venerdì 21 agosto 2020) Dramma a Cosenza, dove una futura mamma di 34 anni è deceduta insieme al bambino che portava in grembo. La donna era stata dimessa dal pronto soccorso dopo esservisi recata lamentando dolori lancinanti nella zona addominale. Tornata pochi giorni dopo, la donna non ce l’ha fatta. La famiglia, sotto shock, ha presentato denuncia alla polizia che ha immediatamente avviato un’inchiesta. incinta va in ospedale per forti dolori Tutto è iniziato lunedì 17 agosto, quando una donna di 34 anni incinta di 6 mesi, originaria di Longobardi (provincia di Cosenza) si era presentata al Pronto Soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza accusando fortissimi dolori ... Leggi su thesocialpost

