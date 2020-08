Cosenza, donna incinta muore in ospedale (Di venerdì 21 agosto 2020) Tragedia in ospedale a Cosenza, M.C., una donna incinta di 34 anni, è morta nell’ospedale dell’Annunziata, insieme al piccolo che portava in grembo, mentre era al sesto mese di gravidanza. Sul corpo della donna è stata disposta un’autopsia. Lunedì scorso, in seguito a dei forti dolori si era presentata in ospedale, tuttavia poco dopo i medici l’hanno dimessa. Evidentemente, però, qualcosa non andava nel verso giusto, in quanto mercoledì si è ripresentata in ospedale a causa di dolori lancinanti addominali. Giovedì, intorno alle 21, la donna è morta. Da parte dei familiari della trentaquattrenne, è stato chiesto l’intervento della ... Leggi su sbircialanotizia

