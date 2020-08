Cos’è il South working, il fenomeno che sta ripopolando il Sud Italia (Di venerdì 21 agosto 2020) È stato ribattezzato South working e non è altro che il ritorno a casa, appunto nel Sud Italia, dei lavoratori in smart working. Con la pandemia da Coronavirus, infatti, sono stati sempre di più i dipendenti di aziende del Nord che, potendo svolgere il proprio lavoro in remoto, hanno scelto di tornare al Sud. Il fenomeno del South working La definizione di “South working” (lavorare dal Sud) è arrivata da un gruppo di giovani di Palermo, autori del progetto di Global Shapers Palermo Hub. L’obiettivo originario era studiare il fenomeno del lavoro agile svolto in un luogo diverso da quello del datore di lavoro. Focus principale è stato, appunto, lo smart ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Cos’è il South working, il fenomeno che sta ripopolando il Sud Italia - BolognaBSchool : Smart-working, remote-working e persino south-working. Sono termini ormai familiari. Ma sai cos'è l'emergency-worki… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è South BFC e CFDA chiedono un “reset” della moda post-Covid-19 FashionNetwork.com IT