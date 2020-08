Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Anche oggi il ministero della Salute aggiorna il paese con i dati coronavirus delle ultime 24 ore. I numeri coronavirus 21 agosto riadiscono un trend che ormai è ufficialmente in rialzo della curva di contagi. Sono infatti 947 i nuovi malati rispetto a ieri, con un aumento anche delle vittime, che oggi salgono a 9 in tutta Italia. Il dato porta il totale delle vittime causate dal Covid in Italia a 35.427 persone. Le persone attualmente positive sono 16.678 mentre dimessi e guariti nelle ultime 24 ore sono stati 274. Il numero dei tamponi effettuati rimane alto, 71.996. LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei ... Leggi su giornalettismo

