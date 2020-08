Coronavirus, volano i contagi. "Rimbalzo prevedibile col rientro dalle ferie" (Di venerdì 21 agosto 2020) Cricelli, medici di famiglia,: "Virus diffuso dai giovani, difendiamoci con mascherine e distanziamento" Leggi su quotidiano

PorroPaola : RT @francescoassisi: Turkson: il turismo responsabile sia volano per l’economia rurale ???? ?? Si esorta a percorrere nuove strade per risoll… - Andre78car : RT @Adnkronos: #Coronavirus, in #Francia volano i contagi - BurningWheels8 : @TestaAgnese @Je_Scotti @andyneg71 @antonio_bordin Evidentemente no ????? - VELOSPORT1960 : 2846 i nuovi casi in 24 ore, 18 i morti. Contagi ancora in crescita anche in Germania. La Spagna chiude discoteche… - Tele_Nicosia : Coronavirus, in Francia volano i contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus volano Coronavirus, volano i contagi. "Rimbalzo prevedibile col rientro dalle ferie" QUOTIDIANO.NET Coronavirus, arrivano i tamponi in aeroporto da Malpensa a Linate: cosa bisogna sapere

Prendono il via da oggi i tamponi a tappeto all’aeroporto di Milano Malpensa, Linate e Orio al Serio per verificare i casi anche asintomatici di coronavirus. Già attivi, invece, i controlli e i test a ...

Coronavirus, volano i contagi. "Rimbalzo prevedibile col rientro dalle ferie"

Continua la crescita dei nuovi positivi al Coronavirus: in 24 ore salgono da 645 a 845. Il dato più alto dallo scorso 16 maggio. E l’aumento non è solo a causa del maggior numero dei tamponi fatti (77 ...

Prendono il via da oggi i tamponi a tappeto all’aeroporto di Milano Malpensa, Linate e Orio al Serio per verificare i casi anche asintomatici di coronavirus. Già attivi, invece, i controlli e i test a ...Continua la crescita dei nuovi positivi al Coronavirus: in 24 ore salgono da 645 a 845. Il dato più alto dallo scorso 16 maggio. E l’aumento non è solo a causa del maggior numero dei tamponi fatti (77 ...