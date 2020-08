Coronavirus, ultime news: nel Mondo 22,6 milioni di contagi e 14 milioni di guarigioni (Di venerdì 21 agosto 2020) I casi totali di Coronavirus nel Mondo sono ormai 22.609.467: lo rende noto la Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 792.708, mentre le guarigioni sono 14.479.240. Nelle ultime 24 ore il Brasile ha registrato 45.323 nuovi contagi e 1.204 decessi: lo ha reso noto il Ministero della Salute. Il Paese dall’inizio della pandemia ha confermato 3.501.975 casi, mentre il bilancio ufficiale delle vittime del Covid-19 è salito a 112.304, secondo i dati del Ministero. L’Argentina ha registrato ieri il dato giornaliero più alto di contagi, ben 8.225 nuovi casi: è quanto ha confermato il Ministero della Salute. In totale il Paese sudamericano – 44 milioni di abitanti – conta circa 321mila ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Coronavirus, in Spagna tornano numeri spaventosi: 3.715 contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - NeveAmica : RT @fanpage: Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - Nerogiaguaro : RT @fanpage: Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie: in Italia 845 nuovi casi (mai così tanti dal 16 maggio) e 6 decessi. Tamponi in crescita Il Sole 24 ORE Coronavirus, record di casi in Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 AGO - L'Argentina ha registrato ieri il più alto numero giornaliero di infezioni da coronavirus, con 8.225 nuovi casi. Lo ha resi noto il Ministero della Salute argentino. In ...

Coronavirus, in America Latina oltre 250mila vittime. Trump: "Siamo vicini al vaccino"

"Siamo vicini al vaccino. avremo buone notizie a breve. Abbiamo fatto un lavoro fantastico" contro il coronavirus: "abbiamo salvato molte vite". Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. In Amer ...

(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 AGO - L'Argentina ha registrato ieri il più alto numero giornaliero di infezioni da coronavirus, con 8.225 nuovi casi. Lo ha resi noto il Ministero della Salute argentino. In ..."Siamo vicini al vaccino. avremo buone notizie a breve. Abbiamo fatto un lavoro fantastico" contro il coronavirus: "abbiamo salvato molte vite". Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox. In Amer ...