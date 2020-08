Coronavirus: Spagna, 3.650 contagi in 24 ore (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 21 AGO - Sono 3.650 i nuovi contagi da Covid-19 in Spagna nelle ultime 24, secondo quanto riferiscono i media spagnoli, mentre i nuovi decessi sono 25. In totale 386.054 persone sono ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Coronavirus, in Spagna tornano numeri spaventosi: 3.715 contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore - SkyTG24 : Coronavirus, Francia, boom di contagi: 4771 in 24 ore. Germania: record di casi da aprile - RegLombardia : #ricominciamosicuri Al rientro da Croazia, Grecia, Malta o Spagna contatta l’ATS di riferimento per il territorio i… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN SPAGNA: Altri 25 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 28.838: Sale a 792.406 morti nel Mondo - Simo_Fiore : Da lunedì #Apple chiude tutti i suoi negozi di #Madrid a causa dei nuovi focolai di #coronavirus. #Spagna #21agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spagna Coronavirus: Spagna, 3.650 contagi in 24 ore - Ultima Ora Agenzia ANSA Il bollettino di oggi conferma i 3 casi nel Leccese anticipati ieri. 35 positivi in Puglia. Allarme di Lopalco

PUGLIA – La curva del contagio continua a salire: siamo ai numeri di qualche mese fa, ma con le terapie intensive è una diffusione del SARS-CoV-2 soprattutto tra giovani e vacanzieri. Ieri abbiamo ant ...

Tamponi su prenotazione negli ex Pronto soccorso di Alba e Bra per chi rientra da Spagna, Grecia, Malta, Croazia

Tamponi ad accesso diretto per i residenti del territorio dell’Asl Cn2 che rientrano dalle zone a rischio indicate dal ministero, ovvero Spagna, Grecia ... di sottoporsi a tampone per la ricerca del ...

PUGLIA – La curva del contagio continua a salire: siamo ai numeri di qualche mese fa, ma con le terapie intensive è una diffusione del SARS-CoV-2 soprattutto tra giovani e vacanzieri. Ieri abbiamo ant ...Tamponi ad accesso diretto per i residenti del territorio dell’Asl Cn2 che rientrano dalle zone a rischio indicate dal ministero, ovvero Spagna, Grecia ... di sottoporsi a tampone per la ricerca del ...