Coronavirus: Solinas, non siamo un'Isola di untori (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - CAGLIARI, 21 AGO - "La Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona, tutti i casi sono di importazione o di ritorno di persone che provengono da zone in cui vi sono focolai ... Leggi su corrieredellosport

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Solinas: 'La Sardegna non è un'isola di untori' #coronavirus - iconanews : Coronavirus: Solinas, non siamo un'Isola di untori - Stella72646015 : RT @CesareSacchetti: Solinas:'test per chi entra e per chi esce dalla Sardegna.' Tutto questo per dei postivi asintomatici nel 99% dei casi… - finnycella : RT @CesareSacchetti: Solinas:'test per chi entra e per chi esce dalla Sardegna.' Tutto questo per dei postivi asintomatici nel 99% dei casi… - LiberoFreedom : RT @CesareSacchetti: Solinas:'test per chi entra e per chi esce dalla Sardegna.' Tutto questo per dei postivi asintomatici nel 99% dei casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Solinas Coronavirus: Solinas, non siamo un'Isola di untori - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus: Solinas, non siamo un'Isola di untori

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - "La Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona, tutti i casi sono di importazione o di ritorno di persone che provengono da zone in cui vi sono focolai att ...

FIN SARDEGNA: la Regione aiuta in via straordinaria i gestori delle piscine

Un contributo straordinario della Regione Sardegna, unico nel suo genere nell’intero territorio nazionale, giunto tempestivamente in una fase d’emergenza COVID-19 ancora molto incerta. Settecentocinqu ...

(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - "La Sardegna non ha mai avuto una circolazione virale autoctona, tutti i casi sono di importazione o di ritorno di persone che provengono da zone in cui vi sono focolai att ...Un contributo straordinario della Regione Sardegna, unico nel suo genere nell’intero territorio nazionale, giunto tempestivamente in una fase d’emergenza COVID-19 ancora molto incerta. Settecentocinqu ...