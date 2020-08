Coronavirus, sei positivi tra i dipendenti del Billionaire di Porto Cervo: tutto lo staff in quarantena (Di venerdì 21 agosto 2020) commenta A Porto Cervo il Billionaire tutti i dipendenti sono in quarantena e in attesa di tampone, dopo che sei sono risultati positivi al Coronavirus. Il locale di proprietà di Flavio Briatore aveva ... Leggi su tgcom24.mediaset

