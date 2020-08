Coronavirus, Richard Gere: “Covid mi ha portato via due persone care” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Il Covid mi ha portato via due persone molto care”. È con queste parole che Richard Gere si è espresso sul Coronavirus all’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival. “Mi fa piacere che stiate indossando la mascherina” – ha esordito Richard Gere durante l’incontro con i ragazzi del Giffoni Film Festival. “Il Covid si … L'articolo Coronavirus, Richard Gere: “Covid mi ha portato via due persone care” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

