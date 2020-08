Coronavirus, Ricciardi: “Scuole vanno riaperte, ma con rigore” (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA – “Le scuole vanno riaperte perche’ sono il motore economico e sociale, un pilastro fondamentale della vita del Paese. Ma per riaprirle in sicurezza dobbiamo fare due cose: la prima, tenere sotto controllo l’epidemia fuori delle scuole, la seconda, riaprirle con dei protocolli molto rigorosi”. Cosi’ il consulente scientifico del ministro della Salute, Walter Ricciardi, intervistato dai microfoni di Sky TG24 nel corso del Meeting di Rimini. Leggi su dire

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: 'A rischio riapertura scuole ed elezioni' - leuroleso : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… - Emma96444762 : RT @adrianobusolin: Usare il Covid per rinviare voto e scuola. Ricciardi svela il golpe di Conte -