Coronavirus, Ricciardi ora precisa: “In Italia è possibile riaprire le scuole e votare" (Di venerdì 21 agosto 2020) "Ho detto che in Italia adesso è possibile riaprire le scuole e andare votare". Così Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, in un’intervista al quotidiano online IlSussidiario.net torna a parlare del suo intervento di ieri nella trasmissione Agorà, dopo il quale era stato accusato di voler rimandare il voto del 20 e 21 settembre in caso di una risalita dei contagi da Covid-19: "Quello che mi è successo è un tipico caso di infodemia, io ho detto il contrario di quello" che è stato riportato. Leggi su tg24.sky

