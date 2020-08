Coronavirus, Ricciardi: 'Focolaio a scuola? Si valuta caso per caso' - 'I casi aumentano, ma non ci sarà il lockdown' (Di venerdì 21 agosto 2020) commenta Movida, torna l'obbligo di mascherina dalle 18 alle 6: la situazione a Milano LaPresse 1 di 20 LaPresse 2 di 20 LaPresse 20 di 20 LaPresse 20 di 20 LaPresse 20 di 20 LaPresse 20 di 20 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: 'A rischio riapertura scuole ed elezioni' - toni08061963 : RT @borghi_claudio: Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non considera… - Iridediluce : RT @MoriMrc: Coronavirus, Ricciardi: 'Casi aumentano ma non ci sarà lockdown'. Anche perché una volta ci avete fregato, la seconda usciam… -