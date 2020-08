Coronavirus, Ricciardi avverte: “Impennata casi? Conseguenza di comportamenti che non rispettano misure. Escludo un nuovo lockdown” (Di venerdì 21 agosto 2020) “L’impennata dei contagi? Era un dato prevedibile perché è una Conseguenza dei comportamenti avuti dall’apertura e dalle vacanze. La mobilità dei cittadini porta il virus. Quando si abbassa la distanza di sicurezza, si toglie la mascherina e non si lavano le mani ci sono i presupposti fatali per l’aumento dei contagi”. Così Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute nella gestione dell’emergenza Coronavirus, a margine del Meeting di Rimini che sottolinea che l’aumento “lo continueremo a vedere“. Ricciardi passa in rassegna alcuni esempi, sottolineando tra gli altri il rischio dei grandi eventi: “Da uno studio del 19 febbraio, dopo la partita Atalanta- Valencia, abbiamo visto che quello è stato un ... Leggi su ilfattoquotidiano

