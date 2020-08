Coronavirus, resta elevata l’allerta in Francia: 4.586 nuovi contagi e 23 decessi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 21 agosto 2020) Sono in lieve calo, ma sempre preoccupanti, i numeri dei nuovi contagi da Coronavirus in Francia. nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 4.586. Lo ha reso noto oggi, 21 agosto, il ministero della Sanità. Ieri, 20 agosto, erano stati raggiunti i 4.771 nuovi contagi, record dalla fine del lockdown. Il ministero della Sanità francese ha fatto sapere che si contano anche 23 decessi, contro i 12 di ieri, per un totale di 30.503 morti e 234.400 contagi dall’inizio della pandemia. La tendenza degli ultimi giorni, spiegano le autorità sanitarie, non è riconducibile al solo fatto che si stanno facendo più tamponi, perché il numero dei nuovi casi cresce a ... Leggi su open.online

Rifondazione Comunista: "Sulle condizioni inaccettabili di vita sulle navi quarantena responsabilità del Governo nazionale".

Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di Rifondazione Comunista Fed. di Trapani e della segreteria regionale Rinfondazione Comunista Sicilia sulle condizioni di vita inaccettabili sulle navi quarantena.

L'auspicio dell'Oms: "Meno di due anni per sconfiggere la pandemia"

Meno di due anni per sconfiggere la pandemia. E' l'auspicio, più che una previsione, dell'Organizzazione mondiale della Sanità quando il coronavirus, a 8 mesi dalla sua comparsa in Cina, ha già causato oltre 22 milioni di contagi.

