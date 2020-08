Coronavirus, quelli che ora vogliono strusciarsi in discoteca scordano pure i camion di Bergamo (Di venerdì 21 agosto 2020) di Donatello D’Andrea Negli ultimi giorni alcuni personaggi pubblici stanno dando il meglio di sé stessi. Da chi decide di tenere aperta la propria discoteca, dimenticandosi di dire che è anche un bar, solo per far parlare di sé, a politici di spessore (solo mediatico per sfortuna) che puntano il dito contro un governo che “se la prende con i giovani”. Al netto del fatto che le discoteche non andavano riaperte e che la responsabilità dell’aumento dei contagi è di tutti, giovani compresi, sentire un politico dire che il governo se la prende con una categoria è quanto di più sbagliato possa sentirsi. Dire una cosa del genere equivale a fomentare la reazione di una determinata parte sociale contro il potere organizzato, il quale in questo momento sta lavorando per il bene comune. E non solo. Sostenere ... Leggi su ilfattoquotidiano

