Coronavirus: positivi sei dipendenti del Billionaire di Briatore, allerta per gli altri lavoratori (Di venerdì 21 agosto 2020) Il direttore del Billionaire, Roberto Pretto, ha allertato tutti gli altri lavoratori, invitandoli alla quarantena e all’isolamento in attesa dei tamponi Leggi su firenzepost

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 16.014 • Deceduti: 35.418 (+6, +0,02%) • Dimessi/… - borghi_claudio : @danielegenito @AniMatMigrante @FedericoMorchi1 @luckyluciano83 Acciderba... e adesso che ci dicono che in sicilia… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - viverefano : Coronavirus: oltre 2.000 tamponi, 17 i positivi nelle Marche, 6 in provincia di Pesaro - MelaLaChemist : RT @Cartabellotta: #coronavirus: da #Briatore 6 dipendenti positivi e 100 in quarantena. Sui clienti notizie non pervenute: la privacy al #… -