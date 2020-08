Coronavirus, parla il Governatore: “Entro 10 giorni decido se chiudere la Regione” (Di venerdì 21 agosto 2020) "Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al Governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "E' un orientamento che assumeremo fra una settimana 10 giorni - ha spiegato De Luca in diretta Facebook - e lo faremo con grande determinazione, ovviamente salvo i casi soliti e cioè motivi di lavoro e motivi sanitari che giustificano lo spostamento, ma ci regoleremo sulla base dell'andamento del contagio anche in altre regioni d'Italia". De Luca ha spiegato di aver "assistito con sconcerto al fatto che.. (Continua...) alcune regioni del Nord hanno ritenuto di non rendere obbligatorio per i loro cittadini che rientravano dall'estero il sottoporsi al tampone o l'obbligo di andare in isolamento domiciliare. Continuo a ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla Coronavirus, "pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna" L'HuffPost Coronavirus, gli aeroporti romani sono primi per salute e sicurezza dei viaggiatori

Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino segnano un punto in più nella lotta alla diffusione del Covid-19. Con quest'ultima menzione che ... l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che parla di ...

GIALLO SABRINA: PASINI HA PARLATO

Due donne cremonesi Annalisa Malara e Claudia Balotta hanno contribuito e in maniera determinante alla lotta al CoronaVirus. Noi cittadini Le chiediamo, a nome della nostra comunità di attivarsi affin ...

