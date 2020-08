Coronavirus, Oms: “Non è sicuro che ci sarà un vaccino, ma speriamo di sconfiggere il virus in due anni” (Di venerdì 21 agosto 2020) Quella del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, è più una speranza che una certezza scientifica: “fermare la pandemia in due anni“. Tedros ha ricordato che la precedente pandemia, l’influenza spagnola del 1918, durò due anni. “Nella nostra situazione attuale con più tecnologia, ovviamente con più connettività, il virus ha maggiori possibilità di diffondersi, può muoversi velocemente. Ma allo stesso tempo abbiamo la tecnologia e le conoscenze per fermarlo”, ha dichiarato. “Nessun Paese può cavarsela fino a quando non avremo un vaccino contro il Covid-19. Sarà uno strumento vitale e speriamo di averne uno il prima possibile. Ma non c’è alcuna ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Oms ai giovani, 'diffondete divertimento non il virus'. 'Nessuno è invincibile. Voi avete un ruolo per fermarlo'… - istsupsan : Il web ?? è pieno di disinformazione sul #Covid19, ricorda l'Oms, che dà 2? semplici regole: ??Prima di condividere u… - Agenzia_Ansa : #Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto dall'inizio della pandemia #Coronavirus #ANSA - Adnkronos : #Coronavirus, #Monti: 'Ecco il mio compito in commissione #Oms' - StraNotizie : Coronavirus, Monti: 'Ecco il mio compito in commissione Oms' -