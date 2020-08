Coronavirus, oggi in Italia +947 positivi: nuovo record dal 12 maggio, ma non sono malati. Il 94% dei casi resta asintomatico (Di venerdì 21 agosto 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 9 morti, 274 guariti e 947 nuovi casi (il dato più alto dal 12 maggio scorso, quando erano stati 1.402) a fronte di ben 71.996 tamponi effettuati in un solo giorno. oggi è risultato positivo l’1,31% dei test processati, in linea con i dati dei giorni scorsi. Anche oggi e ci sono stati nuovi casi positivi in tutte le Regioni Italiane: quelle con il più alto numero di nuovi casi sono: Lombardia (174), Lazio (137), Veneto (116), Emilia Romagna (82), Toscana (79), Campania (67). Nessun caso in Basilicata, appena 2 in Calabria: ... Leggi su meteoweb.eu

