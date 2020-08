Coronavirus: neonato positivo ricoverato a Bari (Di venerdì 21 agosto 2020) 35 casi di Coronavirus accertati in Puglia nelle ultime 24 ore: c’è anche un neonato positivo ricoverato a Bari, le sue condizioni. Sono giorni difficili per quanto riguarda il contagio da Coronavirus in Italia, con un costante aumento dei contagi, che oggi sfiorano quota mille. 35 sono quelli in Puglia e tra loro c’è un … Leggi su viagginews

MediasetTgcom24 : Coronavirus, un neonato è stato ricoverato all'ospedale di Bari #coronavirus - TgLa7 : #Coronavirus: #neonato ricoverato a #Bari - BattiatoLidia : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, un neonato è stato ricoverato all'ospedale di Bari #coronavirus - Sudestonlineit : Un neonato è stato ricoverato precauzionalmente all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. E' in condizioni st… - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, un neonato è stato ricoverato all'ospedale di Bari #coronavirus -