Coronavirus nel Lazio, il report sul lavoro negli aeroporti. D’Amato: ‘Fiumicino e Ciampino primi nell’Unione Europea’ (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Unità di Crisi della Regione Lazio fa sapere che ieri negli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino, sono stati indivuati 17 casi positivi al Coronavirus, così ripartiti: 2 a Ciampino e 15 a Fiumicino. Viene inoltre specificato che, dall’inizio dell’attività, i casi individuati sono stati 64. Tutti asintomatici e per la maggior parte provenienti da fuori regione. Un lavoro prezioso quello che si sta effettuando presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, come riconosciuto in una nota dall’assessore alla sanità D’Amato: ‘Siamo felici di contribuire come Sistema sanitario regionale a questo importante riconoscimento internazionale per gli aeroporti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

«Dal 12 al 18 agosto – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE – si conferma il trend in aumento sia dei nuovi casi, sia dei pazienti ospedalizzati con sintomi e, in misura mino ...

Covid a Napoli: stazionaria situazione dei ricoveri nel Cotugno

È stazionaria la situazione dei ricoveri da Covid-19 nell'ospedale Cotugno di Napoli. Come nella giornata di ieri, si registrano 2 pazienti in terapia intensiva su una disponibilità di 8 posti letto.

