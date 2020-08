Coronavirus, nel Lazio 137 nuovi positivi, 105 a Roma e provincia,. 'Uno su tre dalla Sardegna' (Di venerdì 21 agosto 2020) Tutte le info e le modalità sul sito saluteLazio.it - si legge nel post della Regione Lazio - Nel monitoraggio settimanale del ministero e dell'ISS il valore RT del Lazio è in calo a 0.7 e si ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus, in America Latina oltre 250mila vittime. Trump: "Siamo vicini al vaccino" la Repubblica Coronavirus, “derivato del colesterolo blocca Sars Cov 2”. Lo studio dell’Università di Torino e di una start-up

La ricerca per combattere il coronavirus Sars Cov 2 mette a segno un altro risultato incoraggiane. Un derivato fisiologico del colesterolo sembra bloccare il virus che provoca Covid 19. L’Università d ...

Spezia nell'Olimpo: subito il nodo stadio, via allo studio per l'ampliamento

La Spezia, 21 agosto 2020 - Via subito allo studio di fattibilità per l'adeguamento dello stadio "Picco" di La Spezia alla Serie A. Con la promozione della squadra nella massima serie la volontà del C ...

