Coronavirus, Massimo Boldi si scaglia contro “i potenti del pianeta”: “Le mascherine servono a tappare la bocca” (Di venerdì 21 agosto 2020) Polemiche social dopo il messaggio pubblicato da Massimo Boldi che su Facebook si scaglia contro ”i potenti del pianeta” che, secondo l’attore ”vogliono terrorizzare il mondo” e contro le ”mascherine da Pecos Bill” con cui, secondo l’attore, ”i potenti” vogliono tappare la bocca al popolo. ”Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare il mondo ancor di più mari, monti, regioni, stati. Il popolo ha paura, teme la fine di un mondo a loro perfetto così come l’hanno conosciuto, non vogliono ... Leggi su meteoweb.eu

