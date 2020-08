Coronavirus, mascherine e bambini, le raccomandazioni dell’Oms: ecco da quale età è opportuno indossarle (Di venerdì 21 agosto 2020) L’Oms ha raccomandato ai bambini sopra i 12 anni di indossare le mascherine negli stessi contesti degli adulti, nel tentativo di contenere la pandemia di Coronavirus. “I bambini dai 12 anni in su dovrebbero indossare una mascherina nelle stesse condizioni degli adulti, in particolare quando non possono garantire una distanza di almeno un metro dagli altri e c’è una trasmissione diffusa nell’area”, ha affermato l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite nelle nuove linee guida sviluppate in collaborazione con l’Unicef, pubblicate oggi.L'articolo Coronavirus, mascherine e bambini, le raccomandazioni dell’Oms: ecco da quale età è ... Leggi su meteoweb.eu

«Nuovo positivo nel nostro Comune, si tratta di un giovane rientrato la settimana scorsa dalla Sardegna. Nelle prossime ore procederò a sottoscrivere gli atti consequenziali ed a mettere in quarantena ...

Campo di Mare, i Carabinieri chiudono locale per mancato rispetto norme anti-covid

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno elevato diverse sanzioni amministrative a seguito di violazioni delle norme anti Covid-19 riscontrate presso un’attività comm ...

