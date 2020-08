Coronavirus Liguria, 21 nuovi positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) La Sono 21 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria . Lo si evince dal bollettino inviato da Regione Liguria con i dati flusso inviati da Alisa al Ministero. I nuovi casi di ... Leggi su lanazione

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14% Regioni con il… - BabboleoNews : Oggi 21 positivi su 1794 tamponi effettuati e nessun decesso. E' il bollettino di Alisa sull'andamento del… - telecitynews24 : ?? CORONAVIRUS LIGURIA, 21 NUOVI CASI ACCERTATI ?? Nessun nuovo decesso in tutto il territorio regionale ??… - MarioGuglielmi : Coronavirus, oggi 21 nuovi positivi in Liguria, di cui 2 in provincia di Imperia - Rivierapress24 : Coronavirus, oggi 21 nuovi positivi in Liguria, di cui 2 in provincia di Imperia -